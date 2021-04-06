الرباط 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 ابريل 2021 م واستعقد منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بالشراكة مع عدد من المنظمات والهيئات الدولية، بعد غد الخميس حضورياً وافتراضياً، ندوة دولية في موضوع "مهارات ومهن الغد"، وذلك لمناقشة التحولات التي سيشهدها سوق العمل في المستقبل، وتحديد المهن والمهارات المطلوبة لتحسين النمو الاقتصادي والاجتماعي في بلدان العالم الإسلامي.ويتضمن جدول أعمال الندوة أيضاً جلسات عمل للتعريف بمهن الغد، ومناقشة قيمة وتحديات الصناعات الثقافية والإبداعية في المستقبل، وتحديات الثورة الصناعية الرابعة وآثارها على سوق العمل، ثم كيفية تدريب الشباب والمعلمين الشباب لمواكبة عالم الغد.// انتهى //22:02ت م0267