القاهرة 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 أبريل 2021 م واسأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن تغير المناخ يعد أحد التحديات الوجودية التي تتكبد بسببها القارة الأفريقية خسائر هائلة نتيجة للأحداث المناخية القاسية الناجمة عن هذه الظاهرة، خاصةً في ما يتعلق بتفاقم أزمات الشح المائي في بعض دولها ومن ضمنها مصر، وذلك على نحو بات يهدد مستقبل الشعوب الأفريقية ويؤثر على أمنها وسلامتها.جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي في الاجتماع رفيع المستوى الذي نظمه بنك التنمية الأفريقي عبر تقنية "الفيديوكونفرانس" بالتعاون مع المركز العالمي للتكيف، تحت عنوان "حوار القادة حول التداعيات الطارئة لجائحة كورونا وتغير المناخ في أفريقيا"، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية.وأشار الرئيس السيسي إلى تقدم مصر بعرض رسمي لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ.//انتهى//22:10ت م0268