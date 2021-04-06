واغادوغو 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسقُتل ثلاثة من أفراد الشرطة وخمسة مدنيين شرق بوركينا فاسو، خلال أحدث هجوم لمسلحين إرهابيين.وأشارت مصادر أمنية اليوم، إلى أن وحدات مشتركة من الدرك ومتطوعي حركة "في دي بي" المدنية للدفاع عن البلاد، تعرضوا لهجوم على دوريتهم في تانوالبوغو بإقليم "جورما" من جانب العشرات من المسلحين الذين كانوا يستقلون دراجات نارية.وأضافت أن شرطياً آخر وعضواً في الحركة المدنية للمتطوعين المدنيين أصيبا ونقلا إلى المستشفى بالمنطقة، وذلك في الهجوم الذي جاء بعد أن صدت قوات الأمن هجوماً آخر في المنطقة.// انتهى //22:15ت م0269