بكين 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 أبريل 2021 م واسشاركت اليمن اليوم في أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين والندوة السابعة للاستثمارات المنعقدة في العاصمة الصينية بكين, بوفد ترأسه وكيل وزارة الصناعة والتجارة اليمني علي الشرفي، وضم القائم بأعمال السفارة اليمنية في بكين أحمد جابر.وقالت وكالة الأنباء اليمنية //سبأ// إن المنتدى تناول بمشاركة عدد من الوزراء والسفراء وكبار المسؤولين من الدول العربية والصين والمنظمات العربية المتخصصة، العديد من الموضوعات الهامة من خلال جلستي عمل، الأولى بعنوان "تعزيز الاندماج الاقتصادي ورفع مستوى التعاون"، والثانية "تحقيق التنمية في الاقتصاد الرقمي".// انتهى //22:19ت م0273