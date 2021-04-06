جيزان 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 أبريل 2021 م واسدشن مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة جازان بالشراكة مع مركز التنمية الاجتماعية بالمنطقة اليوم ، مشروع "تأهيل الكوادر البشرية في قطاع التنمية الاجتماعية" .ويأتي المشروع ضمن منح برنامج "أهالينا" للاستثمار الاجتماعي، المقدم من مؤسسة الملك خالد بالتعاون مع أحد البنوك المحلية، حيث يهدف البرنامج لتأهيل وتطوير 25 مستفيدًا من المديرين التنفيذيين ومديري الأقسام بالجمعيات الأهلية بالمنطقة في المجال الإداري والمالي والحوكمة وتنمية الموارد المالية.ويتضمن المشروع الذي يشمل 23 يومًا تدريبيًا برامج تدريبية حول التخطيط التشغيلي والإستراتيجي وتنمية الموارد المالية والحوكمة والشفافية.// انتهى //22:32ت م0275