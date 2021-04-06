جيزان 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واساستقبل رئيس مجلس إدارة غرفة جازان خالد الصايغ اليوم، سفير مملكة الدنمارك لدى المملكة أوله موسبي والوفد المرافق له، وذلك ضمن الجولة التي يقوم بها السفير الدنماركي والوفد المرافق له للمنطقة.وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز الشَراكات التجارية والفرص الاستثمارية الصناعية منها والتجارية والسياحية، وسبل تعاون رجال الأعمال السعوديين و الدنماركيين فيما بينهم؛ لما فيه خدمة و تنمية الاقتصاد في البلديين، بالإضافة إلى التباحث حول مجالات التعاون في الطاقة والطاقة المتجددة، والزراعة والرعاية الصحية وتحلية المياه.// انتهى //22:38ت م0276