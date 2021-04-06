الرباط 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسأجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة اليوم، اتصالاً هاتفياً مع وزير الشؤون الخارجية والأوروبية والهجرة واللجوء بلوكسمبورغ جون أسيلبورن.ويحث الاتصال العلاقات الثنائية وتعزيزها وتوسيعها، لتشمل مجالات جديدة من ضمنها قطاع الطاقات المتجددة، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //23:15ت م0279