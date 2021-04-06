أبيدجان 24 شعبان 1442 هـ الموافق 6 أبريل 2021 م واسأعلن الأمين العام لرئاسة الجمهورية الإيفوارية عبد الرحمن سيسي اليوم، عن الفريق الحكومي الجديد برئاسة باتريك أتشي.وبحسب بيان تلاه المسؤول الإيفواري، وقع رئيس جمهورية كوت ديفوار الحسن واتارا اليوم على مرسوم رئاسي بتعيين أعضاء الحكومة الجدد، وهم 41 شخصية بينهم ثمانية نساء ووزير منتدب وأربعة وزراء دولة.يذكر أن باتريك أتشي تولى القيادة المؤقتة للحكومة فى 10 مارس الماضي، قبل تعيينه رسمياً رئيساً للوزراء في 26 مارس الماضي بعد وفاة حميد باكايوكو بعد صراع مع المرض.// انتهى //23:50ت م0288