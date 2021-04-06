واشنطن 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 أبريل 2021 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، انخفاضًا اليوم عند إغلاق جلسات التداول.فقد انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 3.97 نقطة، أي 0.10 بالمئة ليغلق عند 4073.94 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 7.21 نقاط، أي 0.05 بالمئة، إلى 13698.38 نقطة.كما سجل المؤشر داو جونز الصناعي عند الإغلاق انخفاضًا بلغ 96.95 نقطة، أي 0.29 بالمئة، إلى 33430.24 نقطة.// انتهى //23:51ت م0289