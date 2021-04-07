الرياض 25 شعبان 1442 هـ الموافق 7 إبريل 2021 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا في ضحايا الفيضانات التي شهدتها جزيرة فلوريس وما نتج عنها من وفيات ومفقودين.وقال الملك المفدى" علمنا بنبأ الفيضانات التي شهدتها جزيرة فلوريس، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية إندونيسيا الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، راجين عودة المفقودين سالمين، ويحفظكم وشعب جمهورية إندونيسيا من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".// انتهى //00:22ت م0003