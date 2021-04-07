الرياض 25 شعبان 1442 هـ الموافق 7 إبريل 2021 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا في ضحايا الفيضانات التي شهدتها جزيرة فلوريس وما نتج عنها من وفيات ومفقودين.وقال سمو ولي العهد: " تلقيت نبأ الفيضانات التي شهدتها جزيرة فلوريس، وما نتج عنها من وفيات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، راجياً عودة المفقودين سالمين، إنه سميع مجيب".// انتهى //00:23ت م0004