الرياض 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لصاحبة الفخامة السيدة فيوسا أوسماني رئيسة جمهورية كوسوفا بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية كوسوفا.وأعرب الملك المفدى عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامتها، ولشعب جمهورية كوسوفا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //00:24ت م0005