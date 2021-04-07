الرياض 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لصاحبة الفخامة السيدة فيوسا أوسماني رئيسة جمهورية كوسوفا بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية كوسوفا.وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها ولشعب جمهورية كوسوفا الصديق المزيد من التقدم والرقي.// انتهى //00:25ت م0006