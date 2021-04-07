الرياض 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واسيستضيف غداً الأربعاء الوحدة السعودي نظيره القوة الجوية العراقي، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، في الملحق الآسيوي المؤهل لمجموعات دوري أبطال آسيا 2021.وسينضم الفائز في هذه المواجهة إلى المجموعة الثانية إلى جانب الشارقة الإماراتي، باختاكور الأوزبكي، تراكتور الإيراني.ويأمل الوحدة في تسجيل حضوره للمرة الأولى في دور المجموعات، ليصبح تاسع الأندية السعودية التي تشارك في هذه المرحلة، إلا أن الوحدة يعاني محلياً خلال الموسم الحالي، حيث تعرض لست خسائر على التوالي في الدوري.وتعول الجماهير الوحداوية على مجموعة من اللاعبين المميزين، على رأسهم البرازيلي أنسيلمو مورايس والإسباني ألبرتو بوتيا، والفرنسي يوسف نياكيتي بإلاضافة لعدد من اللاعبين المحليين.وستكون مباراة الغد الأولى لليوناني جورجوس دونيس المدرب الجديد للوحدة، وهو ثالث مدرب يتولى تدريب فرسان مكة في الموسم الجاري، بعد البرتغالي إيفو فييرا، والأردني محمود الحديد.// انتهى //00:54ت م0012