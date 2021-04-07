الرياض 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واسأعلنت شركة الرياضة السعودية عن نقل منصة GSA live مباراة فريق الوحدة السعودي مع نظيره القوة الجوية العراقي اللتي ستقام اليوم عند الساعة 8:45 مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، ضمن مباريات الملحق لدوري أبطال آسيا 2021 .يأتي ذلك بعد إعلان الاتحاد الآسيوي حصول الشركة على الحقوق الحصرية لبث المسابقات التي تقام تحت مظلة الاتحاد لمدة 4 سنوات في الفترة من عام 2021م الجاري إلى عام 2024م.يشار إلى أن الفائز من هذه المباراة سيتأهل ليلعب في دور المجموعات من البطولة لحساب المجموعة الثانية التي تضم كل من الشارقة الإماراتي وباختاكور الأوزبكي وتراكتور الإيراني.// انتهى //01:01ت م0013