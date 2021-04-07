عمّان 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واساختتمت في العاصمة الأردنية عمّان أمس أعمال المؤتمر العربي الثاني للخدمة المدنية، الذي عقد تحت عنوان "نحو إستراتيجيات مرنة وخلاقة لإدارة المورد البشري في الخدمة المدنية في ظل جائحة كورونا"، وبمشاركة 15 دولة عربية.وأوصى المؤتمرون بتطوير سياسات إستراتيجيات مرنة وخلاقة في الخدمة المدنية للوصول إلى خدمة مدنية مستجيبة ومحترفة ومنفتحة خاضعة للمساءلة والامتثال لمتطلبات الحوكمة والحكم الرشيد، وإبرام اتفاقيات التعاون الثنائية بين حكومات الدول العربية وتفعيل الشراكة بين أجهزة الخدمة المدنية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية لتبادل التجارب والممارسات الفضلى.// انتهى//02:04ت م0014