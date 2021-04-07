نيويورك 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واسأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن العاملين في مجال الرياضة والمشجعين والرياضيين شعروا بألم الغياب والإيرادات المفقودة والأحلام المؤجلة، ولكن يمكن لعالم الرياضة أن يسهم في تحقيق الانتعاش الآمن والمستدام.وأعرب غوتيريش في رسالته بمناسبة اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام، عن تطلع الأمم المتحدة إلى مواصلة العمل مع الرياضيين والمنظمات في جميع أنحاء العالم من أجل النهوض بالعمل المناخي وتعزيز السلام وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.وأشار إلى أن الرياضة في ظل التحديات التي تواجهها بسبب جائحة كوفيد-19 تمثل أحد الأنشطة الإنسانية العظيمة، إذ تعد أنموذجاً للعمل الجماعي، ومنبراً للتميز الفردي، ومحركاً للنمو الاقتصادي للمجتمع بأسره.// انتهى //03:07ت م0016