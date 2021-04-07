المدينة المنورة 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمن رياحا نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد.وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء .// انتهى //03:08ت م0017