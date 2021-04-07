عام / "المركز الوطني للأرصاد" : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
الأربعاء 1442/8/25 هـ الموافق 2021/04/07 م واس
المدينة المنورة 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمن رياحا نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد.
وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثامنة صباحا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء .
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