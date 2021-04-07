عمّان 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واسبحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال اتصال هاتفي أمس مع المبعوث الأممي الخاص لسوريا جير بيدرسون، أهمية تكثيف الجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية.وتناول الاتصال الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي للأزمة وفقاً للقرار الأممي 2254، ودفع الأطراف السورية باتجاه تحقيق تقدم في العملية السياسية وبما يشمل مسار اجتماعات اللجنة الدستورية.// انتهى//03:24ت م0019