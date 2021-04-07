طرابلس 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واسأعلن رئيس الوزراء اليوناني كير ياكوس ميتسو تاكيس عن افتتاح سفارة بلاده في طرابلس وقنصليتها في بنغازي.وقال ميتسو تاكيس خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده أمس مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بطرابلس : " لقد حان الوقت لكي نترك خلف ظهورنا كل ما أعاق تطوير علاقاتنا مع ليبيا وأقول لأصدقائنا إنكم لستم وحدكم، نحن في الاتحاد الأوروبي معكم ومصممون على دعم الشعب الليبي ".وأوضح المسؤول اليوناني عزم بلاده تفعيل التعاون في مجال الاستثمار المشترك مع ليبيا، داعيا إلى اعتماد الحوار المباشر فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية.// انتهى //05:37ت م0022