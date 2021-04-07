القاهرة 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته أمس في الاجتماع رفيع المستوى الذي نظّمه بنك التنمية الإفريقي عبر تقنية الاتصال المرئي، أن تغير المناخ أحد التحديات الوجودية التي تتكبد بسببها القارة الإفريقية خسائر هائلة، خاصةً ما يتعلق بتفاقم أزمات الشُح المائي في بعض دولها ومن ضمنها مصر.وأشارت إلى فشل جولة المفاوضات التي عُقِدت في العاصمة الكونغولية كينشاسا حول سد النهضة، في التوصل لاتفاقٍ حول إعادة إطلاق المفاوضات، بسبب رفض إثيوبيا المقترح الذي قدّمته السودان وأيدّته مصر بتشكيل رباعية دولية تقودها الكونغو التي ترأس الاتحاد الإفريقي للتوسط بين الدول الثلاث.وتطرقت إلى إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية أمس تسجيل 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ووفاة 43 حالة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس في مصر إلى 206510 إصابات، و12253 حالة وفاة.ونوّهت الصحف إلى إعلان وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن قلقة للغاية من الوضع في إقليم تيجراي، مُعربة عن إدانتها بشدة أعمال القتل والإبعاد القسري وانتهاكات حقوق الإنسان في الإقليم.وسلّطت الضوء على مباحثات وزير الخارجية الإيطالي ماريو دراجي أمس في العاصمة الليبية طرابلس مع رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، والتي تناولت العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والهجرة، وأهمية تنفيذ وقف إطلاق النار في البلاد.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى نبأ تجاوز أعداد ضحايا جائحة فيروس كورونا حول العالم 3 ملايين حالة وفاة، منها مليون حالة في الأشهر الثلاثة الأخيرة.// انتهى //10:17ت م0037