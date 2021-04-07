الرياض 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واسعقد فريق الخبراء الخاص بمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه الثاني عشر أمس، عبر - الاتصال المرئي -، بمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية بالدول الأعضاء والشركات الوطنية المشغلة للسكك الحديدية.وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالمشروع، كدراسة تحديث توقعات حجم وحركة الركاب, والبضائع للمشروع، ونطاق الخدمات، لإعداد دراسة الخطة التشغيلية للمشروع, والإعداد للهيئة الخليجية للسكك الحديدية، وتحديث الخرائط الخاصة بمسار المشروع بالدول الأعضاء.// انتهى //10:18ت م0038