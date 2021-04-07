الخليل 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، خمسة فلسطينيين من محافظة الخليل، بينهم أسيران محرران.ونقلت مصادر فلسطينية عن الناشط الإعلامي محمد عوض، أن قوات الاحتلال داهمت مناطق الظهر وعصيدة وبيت زعتة وخلة العين في بلدة بيت أمر واعتقلت ثلاثة فلسطينيين بينهم أسيران محرران.وفي ذات السياق قال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة يطا واعتقلت فلسطينيين اثنين، أحدهما أمين سر حركة فتح.// انتهى //10:40ت م0041