إسلام آباد 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم قرار إبقاء المدارس والمصالح التعليمية مغلقة في باكستان لغاية الثامن والعشرين من أبريل الجاري ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.واهتمت بزيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى باكستان لبحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية إلى جانب استعراض التطورات الإقليمية.وتناقلت أنباء مقتل إرهابي واعتقال أربعة آخرين تابعين لمنظمة إرهابية محظورة خلال عملية نفذتها قوات الأمن الباكستانية أمس في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأشارت إلى عزم الحكومة الباكستانية توسيع نطاق مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني ليشمل المزيد من مشاريع المواصلات داخل باكستان لربط المناطق الصناعية الحرة بالمشروع.وعرجت صحف باكستان على مناقشة الإدارة الأمريكية إمكانية تأجيل سحب قواتها من أفغانستان نظراً لمواجهتها صعوبات لوجستية تحول دون تنفيذ الانسحاب المقرر في مايو المقبل.تابعت الصحف إعلان الحكومة الهندية بدء فرض حظر تجول ليلي حتى نهاية الشهر الحالي للحد من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المُستجد.// انتهى //10:42ت م0042