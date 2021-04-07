الرياض 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واسعقد الفريق الفني المعني بوضع الحلول وآليات التعامل مع المخاطر الإقليمية بدول مجلس التعاون اجتماعه السابع أمس، عبر - الاتصال المرئي -، برئاسة مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة للدفاع المدني بمملكة البحرين دولة الرئاسة للدورة الحالية العقيد محمد الغدير، وبمشاركة أعضاء الفريق ممثلي الدول الأعضاء ومركز حالات الطوارئ وقطاع الشؤون الأمنية.وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على ما نُفِّذَ من توصيات الاجتماع السادس من قبل المركز، كما قُدِّمَ عرض مرئي من قبل المركز حول خارطة الطريق لوضع المتطلبات الأساسية لخطة مواجهة عامة للطوارئ الإقليمية.// انتهى //10:45ت م0043