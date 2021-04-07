بغداد 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم، أصداء الزيارتين الرسميتين اللتين قام بهما رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية, مشيرةً إلى إشادة الكاظمي بهاتين الزيارتين وأهميتهما البالغة.وعرجت الصحف على الارتفاع الذي شهدته أسعار المواد الغذائية خلال الأيام الماضية, مبرزة تأكيد رئيس الوزراء العراقي خلال جلسة مجلس الوزراء أمس،أنه سيتابع بنفسه ما يحدث في الأسواق، لحماية المواطن من جشع المتاجرين بقوتهم.وتطرقت إلى قرار مجلس الوزراء العراقي بتشكيل اللجنة العليا لإغاثة النازحين وتتولى مهمات دعم ومساعدة النازحين ومتابعتهم في حالة الطوارئ، وإعادة استقرارهم واندماجهم بعد عودتهم إلى مناطقهم الأصلية.وتناولت الصحف الجولة الثالثة من الحوار الإستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية التي من المنتظر أن تعقد اليوم عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" وتتناول قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب والاقتصاد والطاقة والمسائل السياسية والتعاون في مجالي التعليم والثقافة.وتطرقت صحف بغداد إلى الوضع الوبائي الناجم عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق, لاسيما بعد تسجيل 7300 إصابة مؤكدة في عموم العراق يوم أمس.// انتهى //10:52ت م0045