شرورة 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واسأجرى مستشفى شرورة العام 491 عملية جراحية وذلك منذ بداية العام الجاري 2021 م.وأوضحت صحة نجران أن العمليات شملت 171 عملية جراحية، و 184 عملية للنساء، فيما بلغ عدد عمليات جراحة اليوم الواحد 130 عملية، و 6 عمليات بالمنظار الجراحي.وكشفت أن عدد المواليد بالمستشفى بلغ 267 مولوداً، فيما استفاد 452 مراجعاً من عيادات الأسنان، منهم 289 مراجعاً لعيادات الأطفال.يذكر أن أقسام الطوارئ بمستشفى شرورة العام قدّمت خدماتها لـ 17008 مستفيدين وذلك خلال الفترة ذاتها.// انتهى //10:54ت م0046