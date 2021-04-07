عام / جامعة حائل تقيم اللقاء الافتراضي الثاني‏ ‏

الأربعاء 1442/8/25 هـ الموافق 2021/04/07 م واس
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حائل 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واس
أقامت جامعة حائل ممثله بعمادة البحث العلمي "قسم الطالبات" ‏اليوم، اللقاء الافتراضي الثاني بعنوان " المعوقات التي تواجه ‏التخصصات التربوية والإنسانية في النشر في المجلات المصنفة ‏ISI‏ "‏.
ويهدف اللقاء إلى تعريف الطالبات وتطوير قدراتهن بما يسهم ‏في تحسين الاحتياجات والمخرجات البحثية والإستراتيجية، وكذلك ‏إبراز دور المرأة ومناقشة القضايا المتعلقة بمنجزاتها البحثية في ‏المجتمع الأكاديمي، وتحسين الإنتاج والنشر العلمي باستعراض ‏الممارسات والتجارب النسائية الرائدة في الجامعات السعودية ‏والمتميزة في هذا المجال. ‏
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13:23ت م
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