عام / جامعة حائل تقيم اللقاء الافتراضي الثاني
الأربعاء 1442/8/25 هـ الموافق 2021/04/07 م واس
حائل 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واس
أقامت جامعة حائل ممثله بعمادة البحث العلمي "قسم الطالبات" اليوم، اللقاء الافتراضي الثاني بعنوان " المعوقات التي تواجه التخصصات التربوية والإنسانية في النشر في المجلات المصنفة ISI ".
ويهدف اللقاء إلى تعريف الطالبات وتطوير قدراتهن بما يسهم في تحسين الاحتياجات والمخرجات البحثية والإستراتيجية، وكذلك إبراز دور المرأة ومناقشة القضايا المتعلقة بمنجزاتها البحثية في المجتمع الأكاديمي، وتحسين الإنتاج والنشر العلمي باستعراض الممارسات والتجارب النسائية الرائدة في الجامعات السعودية والمتميزة في هذا المجال.
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13:23ت م
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