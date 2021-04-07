حائل 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واسأقامت جامعة حائل ممثله بعمادة البحث العلمي "قسم الطالبات" ‏اليوم، اللقاء الافتراضي الثاني بعنوان " المعوقات التي تواجه ‏التخصصات التربوية والإنسانية في النشر في المجلات المصنفة ‏ISI‏ "‏.ويهدف اللقاء إلى تعريف الطالبات وتطوير قدراتهن بما يسهم ‏في تحسين الاحتياجات والمخرجات البحثية والإستراتيجية، وكذلك ‏إبراز دور المرأة ومناقشة القضايا المتعلقة بمنجزاتها البحثية في ‏المجتمع الأكاديمي، وتحسين الإنتاج والنشر العلمي باستعراض ‏الممارسات والتجارب النسائية الرائدة في الجامعات السعودية ‏والمتميزة في هذا المجال. ‏// انتهى //13:23ت م0088