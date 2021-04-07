الكويت 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشر السوق العام 9ر16 نقطة ليبلغ مستوى 26ر5867 نقطة بنسبة صعود بلغت 29ر0 %.وجرى تداول كمية أسهم بلغت 3ر301 مليون سهم تمت عبر 11367 صفقة نقدية بقيمة 6ر37 مليون دينار كويتي .وارتفع مؤشر السوق الرئيس 66ر7 نقاط ليبلغ مستوى 27ر4745 نقطة بنسبة صعود بلغت 16ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 7ر218 مليون سهم تمت عبر 6960 صفقة نقدية بقيمة 7ر14 مليون دينار .كما ارتفع مؤشر السوق الأول 12ر21 نقطة ليبلغ مستوى 31ر6431 نقطة بنسبة صعود بلغت 33ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 5ر82 مليون سهم تمت عبر 4407 صفقات بقيمة 9ر22 مليون دينار .// انتهى //13:33ت م0090