إسلام آباد 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 4004 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و102 وفاة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 700188 إصابة، منها 64373 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 15026 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 620789 حالة.// انتهى //13:33ت م0091