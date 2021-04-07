بريدة 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واساعتمدت أمانة منطقة القصيم خطة أعمال النظافة العامة خلال شهر رمضان المبارك، التي تستهدف تكثيف أعمال نظافة الشوارع والميادين والأسواق التجارية والمنتزهات والمناطق المحيطة بالمساجد والجوامع، وأعمال تطهير وغسيل المواقع العامة.وتضمنت استعدادات الإدارة العامة للنظافة تهيئة طاقم بشري مكون من (2114) عاملاً، وتجهيز (250) معدة وآلية، موزعة على جميع المواقع والأحياء السكنية بمدينة بريدة.ودعت أمانة منطقة القصيم عموم المستفيدين إلى أهمية التعاون بأعمال النظافة العامة، وتتلقى الأمانة البلاغات والملاحظات على مدار الساعة عبر الاتصال بالرقم (940) أو عبر تطبيق (بلدي).// انتهى //13:36ت م0092