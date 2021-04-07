لندن 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واستناولت الصحف البريطانية الصادرة اليوم جانبًا من تقرير البنك الدولي حول توقعات تعافي الاقتصاد العالمي لما بعد أزمة انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أن البيانات تظهر أن نجاح برنامج اللقاح الوطني وحزمة الدعم الحكومية ربما يدعمان ارتفاع معدلات النمو في البلاد بوتيرة أسرع من نظيرتها في الولايات المتحدة وأوروبا.ونقلت صحف لندن أنباء عن إصابة سفينة شحن إيرانية في عرض البحر الأحمر أمس يشتبه في علاقتها بالحرس الثوري وتورطها في تزويد جماعة الحوثي الإرهابية في اليمن بالسلاح في مخالفة صريحة وصارخة للقانون الدولي.وعرجت صحف الأربعاء على الأوضاع في إقليم تغراي الأثيوبي، محذّرة من أن القوات الأثيوبية والأرترية ربما رتكبت جرائم ضد الإنسانية في أثناء محاولاتها قمع التمرد في الإقليم.وأخبرت على صعيد منفصل عن ارتفاع ضحايا الفيضانات المدمرة في إندنوسيا وتميور الشرقية إلى 157 شخصا، فيما لاتزال عمليات البحث الجارية عن 70 من المفقودين جراء الكارثة التي ضربت المنطقة مطلع الأسبوع الجاري.// انتهى //13:38ت م0093