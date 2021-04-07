الرياض 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واسعلّق الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" اليوم، عضوية الاتحاد الباكستاني والتشادي للعبة.وأوضحت "الفيفا" في بيان أن قرار تعليق عضوية الاتحاد الباكستاني يأتي بعد الاستحواذ العدائي على مقر الاتحاد الباكستاني في لاهور، من قبل مجموعة من المتظاهرين، وقرار مزعوم من بعض الأفراد باستبعاد اللجنة المُكلفة بإدارة شؤون الاتحاد والمعينة من "الفيفا".كما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم تعليق عضوية الاتحاد التشادي للعبة ، بسبب تدخل حكومي.// انتهى //13:38ت م0094