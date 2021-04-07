نجران 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واسرعى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم، عبر - البث المرئي - حفل تخريج الدفعتين 13 و 14 من طلاب وطالبات جامعة نجران للعام الجامعي 1442هـ، البالغ عددهم 4055 طالباً وطالبة في مراحل الدبلوم والبكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير.وتضمن الحفل عرضاً مرئياً يوثق جهود الجامعة في مواجهة تداعيات أزمة كورونا وتطبيقها الإجراءات الاحترازية وأبرز ما قدمته الجامعة من أنظمة إلكترونية ومناشط تدريبية أسهمت في سير العملية التعليمية واستمرار برامجها المجتمعية.بعد ذلك ألقى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد كلمة قال فيها: "أبنائي الطلبة والطالبات أتحدث إليكم في هذه الدقائق المعدودة مهنئًا لكم هذا التخرجَ، في ظِّل هذه الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم".وقال سموه "كم تمنيتُ أَن أكونَ بينكم، لأُشارككم الفرحة والتتويج في ميدانِ جامعتكم، ولكننا نتقيدُ بتوجيهات القيادة الرشيدة - حفظها الله-، حفاظًا على سلامة الإنسان في هذا البلد المبارك".‎وخاطب سموه الخريجين والخريجات قائلاً: "وطنكم يَنتظركم اليوم بكل فخرٍ واعتزاز، لتسهموا في بنائه وتنميته، ولتكونوا خير داعمٍ لتحقيق رؤية المملكة 2030، مضيفاً "إنّ وطننا قد قدّم لنا جميعاً الشيء الكثير من تعليمٍ ورعايةٍ متكاملة وحق علينا أن نرد له شيئاً يسيراً مما قدّم، وأن نحافظ على كل إِنجازٍ ومُكتسب تحقق بفضل من الله تعالى.من جانبه قدّم رئيس جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي شكره للقيادة الرشيدة على اهتمامها بالتعليم، ولسمو أمير منطقة نجران على رعايته الحفل ودعمه الدائم لجهود الجامعة التي تعد حافزاً لبذل المزيد من العمل لخدمة طلاب وطالبات جامعة نجران والمجتمع.// انتهى //13:42ت م0095