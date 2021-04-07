عرعر 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسزار نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لخدمات المساندة المهندس صالح الحوشاني أمس إلى مقر الكلية التقنية للبنات بعرعر.واطلع المهندس الحوشاني على أبرز الإنجازات التي حققتها الكلية, مؤكداً دعمه ومساندته للكلية .كما اطلع على معرض الإنتاج وقسم تقنية التجميل والتزيين النسائي وتقنية التصميم وإنتاج الملابس ، وعلى جميع مرافق الكلية .// انتهى //13:47ت م0096