أبها 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واسعقد مجلس جامعة بيشة اليوم اجتماعه السابع للعام الجامعي الجاري (عبر الاتصال المرئي) برئاسة رئيس الجامعة الدكتور محمد صفحي وبحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد الصالح وأعضاء مجلس الجامعة.وأقر المجلس التقويم الجامعي للفصل الدراسي الصيفي للعام الحالي والعام المقبل، وإعفاء أبناء الشهداء ومصابي الواجب من الرسوم الدراسية في برامج الجامعة ذات الرسوم، وتطوير مقررات متطلبات الجامعة ومسارات السنة الأولى، وفصل مجلة جامعة بيشة للعلوم الإنسانية والتربوية إلى مجلتين: (مجلة جامعة بيشة للعلوم التربوية-مجلة جامعة بيشة للعلوم الإنسانية)، مع إنشاء مجلة جامعة بيشة للعلوم.واعتمد المجلس تحديث خطة ماجستير الأمن السيبراني بكلية الحاسبات وتقنية المعلومات، وتوصيف مقرر الإبداع والتغيير الحضاري بكلية الآداب، واعتماد عدد من البرامج وهي: برنامج الدبلوم العالي في علوم الحاسب بكلية الحاسبات وتقنية المعلومات، برنامج الدبلوم التطبيقي لاستخدام تطبيقات الحاسب الآلي في الأعمال المكتبية لفئة الصم، برنامج بكالوريوس الذكاء الاصطناعي بكلية الحاسبات وتقنية المعلومات، برنامج بكالوريوس الأمن السيبراني بكلية الحاسبات وتقنية المعلومات، برنامج بكالوريوس الكيمياء الصناعية بكلية العلوم، برنامج بكالوريوس الآثار والسياحة بكلية الآداب، وبرنامج بكالوريوس علم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب، وبرنامج بكالوريوس القانون بكلية الأعمال.// انتهى //13:48ت م0097