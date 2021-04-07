نجران 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واسدشن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم، بوابة مجلس المنطقة الإلكترونية على موقع الإمارة، بحضور مدير شؤون مجلس المناطق بوزارة الداخلية شاهر بن شهاب الجنفاوي.وأكد سموه أهمية التعاملات الإلكترونية، حيث أصبحت إمارة منطقة نجران تتعامل إلكترونياً في مختلف أعمالها مما أسهم في تنظيم العمل وسرعة الإجراءات، منوهاً بجهود المختصين في الإدارة العامة لتقنية المعلومات على ما يقومون به من أعمال تطويرية في الجوانب الإلكترونية بأعمال الإمارة بجميع محافظاتها .وأوضح أمين عام مجلس منطقة نجران الدكتور حمد بن سعيد لسلوم أن تدشين بوابة المجلس تهدف إلى أن يصبح هناك نظام إلكتروني لإدارة الاجتماعات بالمجلس واللجان سواء كانت الاجتماعات حضورية أو (عن بعد) ويسهل تنظيم إدارة الاجتماعات ويحقق سرعة الإنجاز وتسهيل عملية التوقيع إلكترونياً، كما أنه يتم من خلال النظام فهرسة وحفظ المحاضر إلكترونياً.// انتهى //13:52ت م0099