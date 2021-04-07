جدة 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة اليوم ، رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمحافظة جدة " تراحم " أحمد بن عبدالعزيز الحمدان وأعضاء اللجنة بمناسبة حصول اللجنة على شهادة غينيس العالمية بأكثر من 70 محام متطوع.واطلع الأمير مشعل بن ماجد على تقرير بأعمال لجنة "تراحم" بمحافظة جدة للعام 1442هـ , مهنئاً سموه اللجنة بهذا الإنجاز.فيما قدم الحمدان شكره وتقديره لسمو الأمير مشعل بن ماجد ودعم سموه الغير محدود لكافة أعمال "تراحم" بمحافظة جدة.يُذكر أن اللجنة تعمل على تطوير الوسائل الكفيلة برعاية النزلاء والمفرج عنهم وأسرهم وتحسين حياتهم ودعمهم مادياً ومعنوياً وإعادة تأهيلهم بما يكفل لهم حياة كريمة وإجراء الدراسات العملية التي تعمل على اصلاح الفئات المشمولة بالرعاية.كما تهدف تراحم جدة لتأسيس بنية الخدمات والرعاية الأولية للسجناء والمفرج عنهم وأسرهم، وبناء الشراكات وتطوير الأعمال, وتعزيز البناء المؤسسي, وتوفير العناية التربوية والتأهيلية وتعزيز البناء الأسري المتكامل للمستفيدين.// انتهى //13:58ت م0102