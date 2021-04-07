بيروت 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واسالتقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيروت اليوم بوزير الخارجية المصري سامح شكري، بحضور المستشار السياسي في وزارة الخارجية المصرية نزيه النجاري والسفير المصري لدى لبنان ياسر علوي.وتم خلال اللقاء عرض الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، لا سيما ملف ومساعي تأليف الحكومة اللبنانية.وقال الوزير شكري بعد اللقاء: "نقلت رسالة تضامن مصر مع لبنان في هذه الآونة والقلق الذي يراودنا في مصر، وعلى المستوى الإقليمي والدولي لاستمرار الأزمة السياسية ولأهمية العمل بكل اجتهاد وبكل سرعة لتشكيل حكومة اختصاصيين للخروج من هذه الأزمة واضطلاعها بمسؤولياتها كاملة لتوفير الخدمات لإجراء الإصلاح المطلوب لمواجهة التحديات الراهنة ومن ضمنها التحديات المتصلة بوباء كورونا وتحديات الأوضاع الاقتصادية".// انتهى //15:24ت م0144