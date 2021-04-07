القاهرة 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واسشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم في أعمال الجلسة الافتتاحية للدورة (53) للمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية عبر تقنية الفيديو كونفرانس التي تقام بجامعة الأمير محمد بن فهد بالمملكة على مدار يومين .وأكد " أبو الغيط " خلال مشاركته بحسب بيان للجامعة اليوم أهمية الارتقاء بالتعليم خاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وذلك في ظل تسارع الثورة التكنولوجية وما تؤدي إليه من تغيير في احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة للوظائف الجديدة، مثمناً ما توصلت إليه عدد من الدول العربية من نهضة واضحة في التعليم الجامعي والجهود المبذولة لجسر الهوة مع الجامعات العالمية المتقدمة.وأثنى الأمين العام على التعاون القائم بين الأمانة العامة للجامعة العربية واتحاد الجامعات العربية وذلك من خلال تنفيذ عدد من المبادرات المهمة في عدة مجالات لعل أهمها وضع تصنيف عربي للجامعات، وتوفير منح دراسية للاجئين والنازحين العرب المتضررين من النزاعات المسلحة في الدول العربية.// انتهى //15:27ت م0145