الرباط 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واسأعلنت الحكومة المغربية اليوم حظر التجول الليلي خلال شهر رمضان من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة، مع الإبقاء على مختلف التدابير الاحترازية المتخذة سابقا.وذكر بيان صادر عن رئاسة الحكومة أنها اتخذت هذا القرار تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة للحد من انتشار جائحة كورونا، خاصة مع ظهور سلالات جديدة في البلاد، وفي إطار الحرص على أن يمر شهر رمضان الفضيل في ظروف صحية مناسبة.وأهابت الحكومة بجميع المواطنين الحرص على اتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية والالتزام بالتدابير المقررة في مواجهة هذه الجائحة.// انتهى //15:27ت م0146