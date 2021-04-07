الدمام 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واسأغلقت أمانة الشرقية 7 منشآت تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية في محافظتي رأس تنورة والنعيرية أمس، وصادرت 300 كيلو جرام مواد غذائية منتهية الصلاحية، وذلك خلال الجولات الرقابية التي نفذتها الأمانة بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة.وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية على جميع المنشآت للتثبّت من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتطبيق "توكلنا" وذلك لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا.ورصدت الأمانة 14 مخالفة على المباني قيد الإنشاء في محافظة الخبر، وذلك خلال الحملة التي أطلقتها بهدف التأكد من تطبيق المخططات المعتمدة للمباني قيد الإنشاء لجميع الالتزامات والاشتراطات البلدية.وأشارت الأمانة إلى أن المخالفات تمثلت في مخالفة المبنى لأنظمة البناء، وتجاوز حدود رخصة البناء وعدم الالتزام بها، والبناء وفق مخططات جديدة خلاف ما رُخص له، وزيادة مساحة البناء للملاحق العلوية، واستخدام الطرق والساحات، مشيرة إلى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات تجاه المخالفين.ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الجهود المبذولة والإبلاغ عن أي مخالفات عبر رقم الأمانة الموحد "940".// انتهى //15:27ت م0147