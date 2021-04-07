جيزان 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واسنفّذت صحة جازان 17055 "بريداً دوائياً" لتوصيل الأدوية للمرضى في منازلهم، وذلك خلال الربع الأول لعام 2021 م.‎وأبانت صحة جازان أن خدمة البريد الدوائي تُقدم لفئات من المرضى تشمل "مرضى الرعاية المنزلية، ومرضى القلب والسكري والأمراض المزمنة، والذين يحتاجون لإعادة وصف متكرر لأدويتهم بشكل دوري، ومراجعو العيادات الافتراضية والتطبيب عن بعد، بالإضافة إلى طالبي الخدمة من العيادات الأخرى"، لافتةً إلى أن هذه الخدمة تُسهم في توصيل الأدوية لمنازل المرضى وتسهيل استلامها دون حاجة المريض لزيارة المستشفيات، ويتم ذلك عبر إجراءات احترازية وبروتوكولات تحدد آلية عمل ونقل الوصفات الطبية في حافظات مبردة؛ لضمان جودة الدواء عند توصيله إلى المستفيدين من المرضى.// انتهى //15:30ت م0149