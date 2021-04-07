الدمام 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واسناقش معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير مع المدير العام لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبد الرحمن المقبل بمقر الأمانة اليوم أوجه التعاون المشترك بينهما.وأكد الجانبان على التشاركية في العمل فيما يُعنى بالجولات الرقابية المشتركة، لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتحرير المخالفات والإغلاقات، واتّباع خطة إستراتيجية تحقق التكامل وتحقيق الأهداف المرجوّة من الجولات المشتركة.كما استعرض الجانبان جهاز البصمة الذي يتحقق من هوية الباعة الجائلين، وتصحيح المخالفات ضمنها.// انتهى //15:31ت م0151