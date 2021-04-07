اقتصادي / غرفة حائل تقيم عدداً من اللقاءات التعريفية بسوق العمل
الأربعاء 1442/8/25 هـ الموافق 2021/04/07 م واس
حائل 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واس
أقامت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة حائل ممثلة بمركز سيدات الأعمال أمس -عن بعد- عدداً من اللقاءات التعريفية بعنوان " أطلق قدراتك الكامنة والتأهيل لسوق العمل " ، التي تستمر على مدى ثلاثة أيام.
وتتناول اللقاءات تطوير الذات وبناء الثقة بالنفس ، وتوسيع قاعدة المعرفة لدى المشارِكات، وتعليمهن بعض المهارات الجديدة، وتطوير مهاراتهن الأساسية لإدارة الوقت بانتظام، وأهمية تحديد الأولويات، وآلية التخطيط وفق المتغيرات, إضافة إلى إدارة المال وكيفية تقييم الوضع المالي ، وترشيد الاستهلاك والتخطيط المالي.
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15:34ت م
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