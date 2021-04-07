نجران 25 شعبان 1442هـ الموافق 07 أبريل 2021 م واستفقد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة نجران الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي أمس، عدداً من مساجد وجوامع المنطقة للوقوف على جاهزيتها واكتمال خدماتها، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، للوقوف على ضبط مكبرات الصوت ومعالجة التشويش الحاصل الذي يترتب عليه عدم تحقيق المقصد الشرعي.وأكد العصيمي أن هذه الجولات تأتي في إطار الجهود والأعمال التي تقوم بها الوزارة وفروعها، على جميع الجوامع والمساجد بالمملكة، بما يضمن سير العمل، واكتمال الخدمات المقدمة لبيوت الله ومرتاديها مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، بتوجيهات معالي الوزيرالشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لبيوت الله، حفاظاً على سلامة المصلين.//انتهى//15:37ت م0157