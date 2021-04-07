اجتماعي / انطلاق مبادرة "عيونك حياة" بظهران الجنوب
الأربعاء 1442/8/25 هـ الموافق 2021/04/07 م واس
ظهران الجنوب 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واس
أطلقت جمعية البر الخيرية بظهران الجنوب بالتعاون مع القطاع الصحي بالمحافظة اليوم مبادرة "عيونك حياة".
وأوضح رئيس الجمعية حسن القاضي أن المبادرة تهدف إلى مساعدة وعلاج مرضى العيون من مستفيدي الجمعية، مبينًا أن عدد المستفيدين وصل إلى 51 مريضا بدأت مرحلة علاجهم على أيدي متخصصين بمقر عيادات العيوان بمستشفى ظهران الجنوب العام بالشراكة مع القطاع الخاص.
// انتهى //
18:17ت م
0238