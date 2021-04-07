ظهران الجنوب 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واسأطلقت جمعية البر الخيرية بظهران الجنوب بالتعاون مع القطاع الصحي بالمحافظة اليوم مبادرة "عيونك حياة".وأوضح رئيس الجمعية حسن القاضي أن المبادرة تهدف إلى مساعدة وعلاج مرضى العيون من مستفيدي الجمعية، مبينًا أن عدد المستفيدين وصل إلى 51 مريضا بدأت مرحلة علاجهم على أيدي متخصصين بمقر عيادات العيوان بمستشفى ظهران الجنوب العام بالشراكة مع القطاع الخاص.// انتهى //18:17ت م0238