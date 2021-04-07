الرياض 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واسأكد المشاركون في الحلقة النقاشية الثالثة الافتراضية بعنوان: "التواصل في القضايا البيئية: ما هي القضايا والمواضيع الأكثر فاعلية في المملكة العربية السعودية"، أن رؤية المملكة 2030 أولت البيئة اهتماماً كبيراً، وقادت الجهود الدولية للمحافظة عليها، بمتابعة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – مشيدين بالمبادرتين اللتين أعلنهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء: (مبادرة السعودية الخضراء)،و (مبادرة الشرق الأوسط الأخضر)، وإسهامهما في جعل المملكة والشرق الأوسط والعالم أجمع بشكل أفضل.جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية الثالثة الافتراضية، التي نظمتها السفارة البريطانية بالرياض اليوم، بالشراكة مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبمشاركة عدد من المختصين.وأوضح نائب رئيس بعثة السفارة ريتشارد أوبنهايم أن المملكة المتحدة تتطلع إلى العمل مع المملكة العربية السعودية؛ لتقديم رؤية لعالم أفضل وأكثر اخضراراً من أجل الأجيال القادمة من خلال البناء على قرارات مجموعة العشرين ورئاسة المملكة المتحدة لمؤتمر الأطراف 26 .من جهتها بينت مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية البيئة السعودية (SENS) الدكتورة ماجدة محمد أبو راس أن للمرأة دوراً كبيراً في مواجهة التغيرات المناخية، وهي محور أساسي في مكافحة هذه الظاهرة عالمية الطابع، مشددة على ضرورة مشاركة المرأة في وضع الخطط الإستراتيجية والتنموية لمكافحة هذه الظاهرة.وأفادت بإطلاق جمعية البيئة السعودية 3 حملات للحفاظ على البيئة تستهدف ربات المنازل، والمدارس المستدامة، إضافة إلى مبادرة للإعلاميين لصياغة الإعلام البيئي.من جهته أوضح رئيس وكالة الأنباء السعودية المكلف الدكتور فهد بن حسن آل عقران، أن رؤية المملكة 2030 نصت بشكل واضح وصريح على الاهتمام بالبيئة، مبيناً أن مبادرتي سمو ولي العهد، السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر لهما دور كبير في الحفاظ على البيئة والتغير المناخي.وشدد على أهمية الدور الذي يقوم به الإعلام في مختلف القضايا، وما يشهده من تطور كبير وسريع، مضيفاً أنه لا يقوم بدوره كما يجب في مجال البيئة، مرجعاً ذلك إلى: صعوبة المصطلحات المستخدمة في المجال البيئي على المتلقين من غير المتخصصين، وكون الإعلام يبحث دائماً عن السبق الصحفي والإثارة، وهذا غير موجود في أخبار البيئة، إضافة إلى عدم وجود إعلام متخصص في مجال البيئة، ووجود ضعف في التواصل بين الإعلاميين والمختصين في البيئة.وبين الدكتور آل عقران أهمية صناعة ونشر الأفلام الوثائقية، وضرورة التركيز عليها، لما لها من دور كبير في نشر التوعية بين شرائح المجتمع المختلفة في قضايا البيئة، بالإضافة إلى نشر المحتويات بجميع القوالب، وإشراك الكتاب والمثقفين في رفع الوعي بأهمية قضايا التغير المناخي، وعقد الورش والندوات بين الإعلاميين والمختصين في المجال البيئي.من جهته بيّن مستشار وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالله بن سليمان البريكي أن المملكة تقود جهود العالم في الحفاظ على البيئة، وتعمل على ملفات البيئة باهتمام بالغ، حيث قدمت ملفين إبان رئاستها قمة العشرين هما مكافحة تدهور البيئة والحفاظ على الشعب المرجانية.وأبان أن وزارة البيئة والمياه والزراعة أطلقت حملة التشجير التي تعنى بالتشجير البيئي خلال مواسم الزراعة لزيادة الرقعة الخضراء ومكافحة التصحر وتأهيل مواقع الغطاء النباتي المتدهورة والتوعية والحد من الممارسات السلبية تجاه الغطاء النباتي وتحسين جودة الحياة، وهي تنسجم مع مهام المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.بدوره أوضح الكاتب والمحلل السياسي عبدالرحمن الطريري، أن عام 2020 كان عاماً صعباً على العالم أجمع بسبب جائحة كوفيد -19، لكنه في الوقت ذاته منح العالم فرصة للنظر على ما يوجد حوله من مظاهر الطبيعة، مشيراً إلى أن رؤية المملكة 2030 منذ إطلاقها وهي تركز وتهتم بالبيئة والحفاظ عليها.من جهتها بينت مساعد رئيس تحرير صحيفة عرب نيوز نور أسامة نقلي، أن المجتمع حالياً عنده وعي كبير بالبيئة والتغير المناخي صغاراً وكباراً، مشددة على ضرورة تكثيف الوعي بمبادرة سمو ولي العهد السعودية الخضراء لكونها مبادرة طويلة الأمد، وهي لنا وللأجيال التي ستأتي بعدنا.من جهته أوضح مؤسس جدة الآن سعد القاسم أن الإعلام يركز على كل القضايا، ومن أهمها التغير المناخي، مضيفاً أن منصات التواصل الاجتماعي المختلفة تملك شعبية كبيرة، ومن المهم استخدامها لرفع الوعي بقضايا البيئة.وأشار إلى أن إطلاق سمو ولي العهد مدينة "ذا لاين" تلك المدينة المليونية بطول 170كلم، كان بهدف المحافظة على 95% من الطبيعة في أراضي نيوم؛ لتكون "صفر سيارات، صفر شوارع، وصفر انبعاثات كربونية.يذكر أن الحلقة النقاشية الثالثة هي جزء من حملة # معا لأجلكوكبنا التي أطلقتها السفارة البريطانية في الرياض، بهدف بناء الوعي حول تغير المناخ في الفترة التي تسبق مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP26، (المؤتمر السادس والعشرون للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ)، الذي سيعقد في نوفمبر 2021، وسيجمع قادة العالم ومندوبين عن عدة جهات وخبراء المناخ، للاتفاق على عمل منسق للتصدي لتغير المناخ.//انتهى//18:19ت م0239