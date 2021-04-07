الرياض 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واسأعلن المركز الوطني للنخيل والتمور بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بالإدارة العامة للمحاجر اعتماد (10) مراكز للتبخير، التي استوفت متطلبات واشتراطات المركز لتقديم خدمة تبخير منتجات التمور المصدرة إلى الدول المستفيدة.وأوضح المركز أن التسجيل لا يزال مستمرا للمصانع الراغبة بالحصول على الاعتماد ضمن قائمة مراكز التبخير التي تقدم هذه الخدمة.الجدير بالذكر أن تبخير التمور يعدّ أحد المتطلبات الرئيسة لدولة الهند وبعض من الشركات المستوردة التي تتطلب هذه المعالجة للقضاء على الإصابات الحشرية.ويدعو المركز الوطني للنخيل والتمور الشركات التي تورد التقنيات المتخصصة بأنظمة التعقيم والشركات الموردة لمواد التبخير المعتمدة من قبل الجهات التشريعية ذات العلاقة إلى تسجيل بياناتهم لدى المركز.// انتهى //18:20ت م0240