الأحساء 25 شعبان 1442 هـ الموافق 07 إبريل 2021 م واسواصلت فرق الخدمات الطبية تقديم لقاح فيروس كورونا (كوفيد-19) اليوم، وذلك من خلال وجودها في قيادة القوات الخاصة لأمن الطرق بمدينة الرياض وقوة أمن المنشآت بمحافظة الأحساء، استمرارًا في تنفيذ حملة الوقاية أمان في مختلف مناطق ومدن المملكة.وحرصت الفرق الطبية أثناء إعطائها لقاح فيروس كورونا لمنسوبي أمن الطرق وأمن المنشآت على توجيه رسائل تثقيفية عن فيروس كورونا، والأعراض الجانبية البسيطة التي قد تحدث بعد أخذ جرعة اللقاح.وتقوم فرق الخدمات الطبية أثناء قيامها بالزيارات الميدانية بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة في المملكة، فضلًا عن التأكيد على مأمونية اللقاح وإسهامه في الوقاية من خطر الفيروس.// انتهى //18:20ت م0241